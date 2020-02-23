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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Yolspor-Gençlerbirliği: 7-1

İHA

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 71 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Yolspor-Gençlerbirliği: 7-1

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 71 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Berkan Özkoçak xx, Mustafa Boylu xx, Sema Çetin xx
Yolspor: İmdat Mercan xxx, Murat Akbulut xxx, Hamit Doğan xxx, Efehan Çimen xxx, Birhat Yağbasan xxx, Yasin Tarım xxx, İbrahim Doğukhan Örnek xxx, Yunus Güneri x (Dk. 30 Okan Kılıç xx), Mustafa Saylağ xxx (Dk. 70 Kasım Argun xx), Durmuş Tarım ***, Bahatin Can Ardıç xxx (Dk. 80 Ali Osman Ergüneri x)
Gençlerbirliği: Eray Şahin x(Dk. 65 Kamil Ateş x) Sezai Küçük x, Serhat Pakır x, Fatih Aktaş x (Dk. 46 Enes Atcı x), Abdullah Büyükelbaşı x, Tahir Can Çeçen x, Yunus Emre Mert x, Muhammed Emin Özcan x, Burak Polat x, Batuhan Alen x, Samed Aydın x
Goller: Samed Aydın Dk. 53 (Gençlerbirliği) , Mustafa Saylağ Dk. 15 , 48 ve 65 , Yunus Güneri Dk. 10 , Bahattin Can Ardıç Dk. 25 ve 55 , Yasin Tarım Dk. 60 (Yolspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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