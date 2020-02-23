Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi OSB Atletikspor-Anadolu Yıldızları: 3-2

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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 32 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl xx, Yılmaz Barkın Baygül xx, Mustafa Boylu xx

Anadolu Yıldızları: Hakan Akgüneş xx, Oğuzhan Şimşek xx, Tevfik Sarıkaya x, Hasan Dalkılı x (Baran Ayar x), Ali Yıldız x, Batuhan Şahin xx, Eray Yazılıtaş x, Mustafa Yılmaz x, Muhammed Emre Şahin x, Murat Aydın x , Berat Aydemir xxx

OSB Atletikspor: Adem Özdemir xxx, Yiğit Başaran Hava xxx, Melih Ali Görgülü xx (Dk. 46 Nedim Alibaşoğlu xx), Tuğrul Çetin xxx, İlhan Sefa Köroğlu x (Dk. 42 Abdullah Arpaç xx), İsa Bıçak xx (Dk. 60 Ömer Yıldız xx), Emirhan Kersanlı xxx, Çağlar Aras xxx, Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Furkan Batar xxx

Goller: Berat Aydemir Dk. 15 ve 35 (Anadolu Yıldızları), Emirhan Kersanlı Dk. 20 , Abdullah Mortaş Dk. 63 , Furkan Batar Dk. 82 (OSB Atletik)

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