Pedro Henrique 7. golünü attı

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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique gollerine devam ediyor.

Hes kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, Konyaspor maçında takımı adına beraberlik golünü atarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Bu sezon Hes Kablo Kayserispor'un en golcü ismi olan Brezilyalı futbolcu, 7 golüne ulaşmanın sevinci yaşıyor. Pedro Henrique bu sezon Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında goller attı.

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