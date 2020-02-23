Kayserispor galibiyete hasret

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Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında iç sahada galip gelemiyor.

Süper Lig'in 23.haftasını 16 puanla geride tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, iç saha galibiyetine hasret kaldı. Ligin 2. yarısında sahasında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Sarı Kırmızılılar, bunların hiçbirini kazanamadı.

2020 yılına Fenerbahçe ile oynadığı Türkiye Kupası ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, bu maçta 00 berabere kalmıştı. Sonrasında ligde Ankaragücü (11), Antalyaspor (22) ve Konyaspor (22) oynadığı maçları kazanamadı ve beraberlikle noktalandırdı.

Sarı Kırmızılılar, son iç saha galibiyetini 9 Aralık 2019 tarihinde Çaykur Rizespor maçında 10'lık sonuç ile almıştı.

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