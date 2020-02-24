Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta Develispor: 8 - Talas Anayurtspor: 1

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Kayseri Süper Amatör Küme’nin 19. haftasında Develispor evinde oynadığı maçta Talas Anayurtspor’u 81 gibi farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xxx, Levent Yeşilyurt xxx, Mustafa Soner Yüce xxx

Develispor: Batuhan Karakoç xx, Çağlar Erdemci xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx (dk.80 Okan Uçar ), Emre Öztürk xxx, Selim Yağmur xxx, Mehmet Kahveci xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, (dk.69 Volkan Gülsever xx), Ahmet Emin Ayata xxx, Burak Arslan xxxx, Mevlüt Metin xxx

Talas Anayurtspor: Deniz Ülker x, (dk. 71 Mehmet Çetinkaya x), A.Kerim Sain x, Ahmet Sürmeli x, İlker Karadöl x, Metin Yılmaz x, (dk. 66 Önal Baykal x), Mustafa Ekinci x, Furkan Karakaya x, Semihcan Gül x, Emrecan Tepetaş x, Doğan Bilgin x, Yaşar Alak x

Goller: Mevlüt Metin (dk.18 ve 83) Burak Arslan (dk.2157 ve 90+1), Mehmet Furkan Ağca (dk.61), Volkan Gülsever (dk.72), Ahmet Emin Ayata (dk.77) (Develispor), Furkan Karakaya (dk.88) (Talas Anayurtspor)

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