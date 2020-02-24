Kayseri İkinci Amatör Küme’de heyecan başladı 1.haftada 80 gol atıldı

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 20192020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı. 3 Grupta 28 takımın kıyasıya mücadele vereceği İkinci Amatör Küme’de 14 maçta 80 gol atıldı.
A Grubu 1.Hafta
Yeni Kıranardıspor 30 İncesu Gençlikspor
Kayseri Meysuspor 13 Kayseri Simya Kolejispor
Bünyan Belediyespor 12 Gazi Osman Paşaspor
Yeni Erciyesspor 25 Sarızspor
B Grubu 1.Hafta
Kılıçaslan Yıldızspor 15 Kayseri Olimpikspor
Mevlana Yıldızspor 26 Kocasinan Gençlikspor
Ambar Kızılırmak 11Güneşli genç
Trabzon 3861 Spor 02 Sindelhöyükspor
Cırgalanspor 16 Erciyes İdmangücü
C Grubu 1.Hafta
Sümerspor 34 1966 Turanspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 62 Göktürkspor
Cuma Uluçay Talasspor 90 Pınarbaşı Belediyespor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 56 Fevzi Çakmakspor
Sosun Birlikspor 40 Anadolu Yıldızları
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