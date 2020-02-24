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Kazım Yücel: “Kayseri’nin meclisten aldığı toplam bütçe desteği, Konya’nın sadece otoban ve hızlı ...

İHA

Kazım Yücel: “Kayseri’nin meclisten aldığı toplam bütçe desteği, Konya’nın sadece otoban ve hızlı tren için aldığının 6’da 1’i seviyesinde” İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel: “Vergide 11.’inci sıradayız fakat yatırımlarda 30.’uncu sırada yer alıyoruz” “İktidar milletvekilleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nı yalnız bırakıyor” “Kayseri’ye hizmeti getirmek hepimizin görevidir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Kayseri için belirlediği bütçe tutarını değerlendiren İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, “Kayseri’nin meclisten aldığı toplam bütçe desteği, Konya’nın sadece otoban ve hızlı tren için aldığının 6’da 1’i seviyesinde” dedi.
Bütçeleri meclisten geçirmede en büyük paydaşların iktidar milletvekillerinin olması gerektiğini ama Kayseri’nin Devlet Planlama Teşkilatı’nda yer almadığını söyleyen Kazım Yücel “Meclisten Kayseri için gösterilen bütçe konusunda biz Kayseri kamuoyunu bir yıl önce, hatta daha önceki süreçlerde de muhalefet olarak uyarmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisinde(TBMM), Kayseri ile ilgili geçen bütçelere dikkat edelim, Kayseri’de yapılacak yatırımları bakanlıklar bütçesinde oluşturalım, sayın milletvekillerimiz bunların üzerinde hassasiyetle duralım dedik. Bir önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisinin belediye başkanı da olsa, bugün yine Adalet ve Kalkınma Partisinin belediye başkanı da olsa, biz muhalefet gibi olsak da, Devlet Planlama Teşkilatlarına, bakanlıklara bu bütçeleri mutlaka geçiren iktidar milletvekilleri olmalıyız. Komisyonun önüne gelen bütün bu rakamların Adalet ve Kalkınma Partisi ve İYİ Parti Milletvekilleri tarafından, oy birliği ile kabul ettirilir durum olması gerekirken, geçen yıl da açıkladığımız gibi Kayseri Devlet Planlama Teşkilatında yer almıyor, bakanlıklar noktasında iyi bir bütçeye sahip olmuyor. Bu konuda yerel belediye başkanlarına desteği biz milletvekilleri olarak TBMM’de ortaya koymalıyız” dedi.
Yücel, Kayseri’ye ayrılan bütçe ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nın söylediği 150 projenin hayata geçmesinin mümkün olmayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“İYİ Parti Milletvekilimiz mecliste bu konuyu bağıra çağıra dile getirdi. Konya’da sadece hızlı tren ve otoban için alınan 2,5 milyar TL yerine, Kayseri’nin tüm bakanlıklar seviyesinde toplamında aldığı bütçe 460 milyon TL. Konya’nın sadece otoban ve hızlı tren için bütçede aldığı rakamın, biz 6’da 1’ini anca alabiliyoruz toplamında. Bu belediye başkanı, bu bütçeyle ne yapabilir? Hangi bakanlıktan yatırımlarını hayata geçirebilir? Büyükşehir Belediyesinin 3’de 1 bütçesini toplam bakanlıklardan Kayseri’ye yatırım yaptırırlarsa ne yapabilirler? Biz belediye başkanına yeri geldiği zaman muhalefet yapıyoruz ama yeri geldiği zaman da iktidar milletvekillerine buradan sesleniyoruz. Kayseri’nin hakkı bu mudur? TBMM’de bütçe geçerken sizler ne yapıyorsunuz? Bunları neden bütçeye koydurmuyorsunuz? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 150 projeden bahsetti ve birçoğu da bakanlık seviyesinde uygulamaya alınacak projeler. Bunları siz bugün bu bütçe içerisinde meclise koydurmazsanız belediye başkanı ne yapacak? Koordineli çalışılmıyor ve belediye başkanı yalnız bırakılıyor. Biz muhalefet gibi olalım derken aslında destek oluyoruz. Belediye başkanının açıkladığı projelerin birçoğunun hayata geçirilemeyeceği kadar az bir bütçe geçti bu yıl.”
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekillerinin İYİ Parti Milletvekili’ne Kayseri için destek vermesi gerektiğini söyleyen Kazım Yücel, “2020 yılında Kayseri’ye yapılan yatırımlar konusunda kimse kimseyi aldatmasın, biz hiçbir ifadeyi ciddiye almıyoruz. Bizim meclisten geçen bütçemiz, Gaziantep’in belki 8’de 1’i, Konya’nın belki de 20’de 1’i. Biz her dönem iktidara milletvekili vermiş bir Kayseri’yiz. Muhalefet de olsak, biz belediye başkanının yanında Kayseri’ye hizmet için var olan İYİ Partilileriz. Bizim milletvekilimiz meclisin her oturumunda Kayseri’ye destek için çırpınıyor, feryat ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerimiz sizler neden açıklama yapmıyorsunuz? 460 milyon TL ile belediye ya da bizler nasıl bir hizmet yapacağız? Yani Türkiye’deki bizim Gayrı Safi Milli Hasıla’daki yerimiz bu mudur? Yeri geldiğinde Türkiye sıralamasında 1011’inci sırada bizlerden vergi alacaksınız Gayrı Safi Milli Hasıla’ya göre dağılıma geldiğinde de 30.’ncu sırada bize para desteği vereceksiniz. İktidar milletvekillerine tekrar seslenmek istiyorum, lütfen İYİ Parti Milletvekilimize biraz kulak verin. Her meclis oturumunda Kayseri’ye yapılan yatırımların az ve eksik olduğunu söylüyor. İYİ Parti Milletvekiline Kayseri için destek verin. Burada siyaset bitmiştir, Kayseri’ye hizmeti getirmek hepimizin görevidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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