ERÜ Rektörü Çalış’tan yurt müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ERÜ Rektörü Çalış’tan yurt müjdesi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile beraber üniversite kampüsü içerisine açılacak, Genç Ofis ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)tarafından yapılması planlanan yeni yurt binaları yapımı için bir toplantı gerçekleştirdi.

ERÜ Rektörü Çalış’tan yurt müjdesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile beraber üniversite kampüsü içerisine açılacak, Genç Ofis ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)tarafından yapılması planlanan yeni yurt binaları yapımı için bir toplantı gerçekleştirdi.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda, Genç Ofis ve yeni yurt binalarının yapımı için Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile ilgili birim amirleri ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Yapılması planlanan Genç Ofis ve KYK yurt binalarının arsa ve fizibilite çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Genç Ofis projesi hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, “ Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince yapılması planlanan, Genç Ofis çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Belirlediğimiz bir alanda öğrencilerimizin, kariyer planlamaları için kolaylık sunacak olan genç ofis, sayesinde öğrencilerimiz, sanatsal ve sportif hizmetleri buralarda daha etkin kullanabilecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte ortak yürüteceğimiz bu projede tüm amacımız öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak” dedi.
2 Bin Öğrenci Kapasiteli KYK Yurdu Yapılacak
Açıklamasında kampüs içerisine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na arsa tahsisi yapılarak, toplamda 2 bin öğrenci kapasitesine sahip, KYK Yurdu yapılacağının müjdesini de veren Rektör Çalış, “Öğrencilerimizin yurt imkânlarını daha da refah seviyeye ulaştırmak için KYK bünyesinde faaliyet gösterecek yurt projemiz bulunmaktadır. Üniversite olarak, arsa tahsisini yapacağımız yurtlarımız toplam 2 bin kişi kapasiteli olarak planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize iki projemizin de hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasa dışı bahis dolandırıcılığının liderinin lüks yaşamı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis dolandırıcılığının liderinin lüks ...
Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis
YEREL HABERLER Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren ...
Kayseri Mahallesi Büyüyor
YEREL HABERLER Kayseri Mahallesi Büyüyor
Şehir merkezinde trafik ve otopark sorunu çözülecek
YEREL HABERLER Şehir merkezinde trafik ve otopark sorunu çözülecek
Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti
YEREL HABERLER Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti
Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl aldı, yakınlarına "Dik duracaksınız" dedi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl aldı, yakınlarına "Dik ...
Muhtarlar Buluşması bu kez Endürlük’te yapıldı
YEREL HABERLER Muhtarlar Buluşması bu kez Endürlük’te yapıldı
İnternetten telefon dolandırıcılığına 4 yıl hapis cezası Sattığı telefonların parasını aldı, telefonları göndermedi
YEREL HABERLER İnternetten telefon dolandırıcılığına 4 yıl hapis ...
Vali Günaydın’a Vergi Haftası Ziyareti
YEREL HABERLER Vali Günaydın’a Vergi Haftası Ziyareti
Kayseri’nin gururu Kocasinan’ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu
YEREL HABERLER Kayseri’nin gururu Kocasinan’ın Masa Tenisi Takımı ...
Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu
YEREL HABERLER Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu
Kazım Yücel: “Kayseri’nin meclisten aldığı toplam bütçe desteği, Konya’nın sadece otoban ve hızlı tren için aldığının 6’da 1’i seviyesinde” İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel: “Vergide 11.’inci sıradayız fakat yatırımlarda 30.’uncu sırada yer alıyoruz” “İktidar milletvekilleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nı yalnız bırakıyor” “Kayseri’ye hizmeti getirmek hepimizin görevidir”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Kayseri’nin meclisten aldığı toplam ...
İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci: “Regaip Kandili, kendimizle yüzleşme ve tövbe etmek için bir fırsattır”
YEREL HABERLER İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci: “Regaip Kandili, ...
KAYSO’da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere Sağlayacağı Destek ve Fırsatlar Anlatıldı
YEREL HABERLER KAYSO’da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere ...
Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını ...
Satrancın Küçük Ustaları KAYSERmall‘ de Kıyasıya Mücadele Etti
YEREL HABERLER Satrancın Küçük Ustaları KAYSERmall‘ de Kıyasıya ...
Hediyelik hac malzemelerine zam geldi
YEREL HABERLER Hediyelik hac malzemelerine zam geldi
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine gözaltı
Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: "1 puan teselli oldu"
YEREL HABERLER Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: "1 puan teselli ...
Enver Cenk Şahin: "Hiçbir şey bitmedi"
YEREL HABERLER Enver Cenk Şahin: "Hiçbir şey bitmedi"
Brezilyalı Pedro Henrique: "Mücadeleye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Brezilyalı Pedro Henrique: "Mücadeleye devam ...
Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde
YEREL HABERLER Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese Şampiyonlar son haftada belli olacak
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes ...
Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı Belsinspor liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X