Türkiye'nin alanındaki en modern tesisi Kayseri'ye kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla çok önemli spor tesislerine sahip olan Kayseri, yeni bir tesis daha kazanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale hazırlıkları tamamlanan Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin, Türkiye’nin bu alandaki en önemli ve modern tesisi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun merkezi yapmak için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Anadolu Harikalar Diyarı yanına yapılacak olan Etnospor ve Okçuluk Merkezi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Projenin ihalesini yaparak yapımına hızla başlayacağız. Toplam 49 bin m2 alanda kuracağımız Etnospor ve Okçuluk Merkezi, bu alanda ülkemizin en önemli tesisi olacak. Merkezimizde Etnospor dalları olan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu gibi branşların yanında Olimpik Okçuluk ve Güreş ile fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanlar bulunacak” dedi.

Etnospor ve Okçuluk Merkezi içerisinde sosyal ve kültürel alanların da bulunacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisi en kısa sürede tamamlayarak Kayseri’ye önemli bir spor merkezi daha kazandıracaklarını kaydetti.

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