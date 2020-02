ERÜ ile Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy arasında 'Akademik İşbirliği Protokolü' imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy arasında akademik işbirliğini içeren protokol imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy Rektörü Prof. Dr. Emil Ceban ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Groppa Stanislav, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmasında “Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy ile burada öğrenci değişimi ve araştırma geliştirme işbirliği protokolü imzalamaktayız. Sayın Rektörümüzü burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu yapacağımız İş birlikteliği ile gerek öğrenci değişimi, gerek üniversitelerimiz arasındaki birçok araştırma projesinin başlangıcı olacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ise, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy Rektörü Prof. Dr. Emil Ceban akademi alanında bir dizi işbirliğini içeren protokole imza attı.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy Rektörü Prof. Dr. Emil Ceban’a üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile öğrenci ve akademisyen değişim programı, bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesine yönelik işbirliği ve ortak olarak kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerlerde işbirliği yapacaklar.

