Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Güzel Sanatlar, El Sanatları, Dini Bilimler gibi birçok alanda atölye çalışmaları yapan Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde açılan Akıl ve Zeka Oyunları atölyesine gençler büyük ilgi gösteriyor.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde gençlere; strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişim sağlaması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Yapılan atölye faaliyetleriyle gençlerin dikkat, konsantrasyon, bağlantısal düşünme, geometrik algılama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve İl Müdürlüğümüzce tüm imkanları gençlerin geleceği için sunuyoruz" dedi.

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