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ERÜ’de “Tarım Eğitim Kış Kampı” Düzenlendi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tarım Eğitim Kış Kampı” etkinliklerinin bu yıl ilki düzenlendi.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ki 40 ziraat fakültesinden 280 öğrencinin katılımı ile bu yıl ilki gerçekleştirilen “Tarım Eğitim Kış Kampı” Erciyes’te yakılan kamp ateşi ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile öğrenciler katıldı. Kamp ateşini yakan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin yaptığı etkinliklere katılmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Tarım eğitim kış kampı 2.gününde ise “Bugünün Öğrencileri Yarının Yöneticileri” konulu konferans ile devam etti. Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konferansa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konferansın açılış konuşmalarında Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Ahmet Eraslan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez de konuşmasında etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti. Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin de birer konuşma yaptığı etkinliğin son konuşmacısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Rektör Çalış, “Üniversitemiz, ülkemizde 11 araştırma üniversitesinden birisidir. Biz anlayış olarak her zaman araştırma üniversiteyiz. Araştırma ve öğrenci odaklı bir üniversite olacağız dedik. Kalpten ifade etmek isterim ki öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerde ve faaliyetlerde bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Çünkü öğrenciler, gerçekten kendine güvenmektedirler. Birlik beraberliğin sağlanması için bu çağlarda bir takım etkinlikler ve faaliyetlere katılabilmeleri çok önemli. Bizler öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif, eğitim ve öğretim alanında her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.
Konuşmasında ziraat eğitiminin önemine de dikkat çeken Rektör Çalış, “ Bizim geleceğimiz öğrencilerimizdir. Eğer biz dünyada ilk on ekonomiye gireceksek, bir ülkenin geleceği ziraattan geçer. Özellikle ziraat fakültesi öğrencilerinin bunda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bunları ancak siz gençler başaracaksınız. Bizim geleceğimiz sizlersiniz” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış etkinliğe katkı sunanlara plaket taktim etti. Plaket töreninin ardından, “Bugünün Öğrencileri Yarının Yöneticileri” konulu konferans ile devam eden etkinlik, 25 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

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