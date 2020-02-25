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85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

İHA

Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü (EÜDAK), 2 Kasım 1991 tarihinde Erciyes Dağı'nda tırmanış sırasında çığ düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına 12. Erciyes Dağı Kış Tırmanışını gerçekleştirdi.

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü (EÜDAK), 2 Kasım 1991 tarihinde Erciyes Dağı’nda tırmanış sırasında çığ düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına 12. Erciyes Dağı Kış Tırmanışını gerçekleştirdi.
Daha çok üniversite dağcılık kulüplerinin yer aldığı tırmanışa Türkiye'nin değişik bölgelerinden 85 dağcı katıldı. 2123 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan tırmanışın bu yıl 12'incisi gerçekleştirildi. Etkinlik 21 Şubat Cuma günü sporcuların Erciyes Üniversitesi'nde toplanmasıyla başladı. Dağcılar geceyi spor salonunda geçirdi. 22 Şubat Cumartesi günü Erciyes'in Tekir Yaylası'nda Abdülmecit Doğru ve Ahmet Bilge için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tırmanışa geçen dağcılar EUDAK kamp alanına çadırlarını kurdu. 23 Şubat Pazar günü zirve tırmanışı yapıldı. Tırmanış olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 bin 600 metreden dönülmesiyle tamamlandı. Türkiye’nin 15 farklı illerinden gelen katılımcılar Türkiye’nin sayılı özel dağlarından birisi olan Erciyes Dağı’nda Anma Tırmanışı gibi faaliyet ile bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyduklarını belirtti.
Program ile ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü Başkanı Bahadır Genç, “Büyük bir emek ile bu yıl 12’incisini düzenlediğimiz Abdülmecit Doğru ve Ahmet Bilge Saygı Tırmanışımızı kazasız bir şekilde tamamlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bir üniversite kulübü olarak kendi imkanlarımız ile tüm Türkiye’den farklı katılımcıları ağırlamaktan kıvanç duyduk. Ülkemizde en önemli sporlardan bir tanesi olan Dağcılık Sporunu daha ileriye ulaştırmak için arkadaşlarımızla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yürüyüşe katılan Hüseyin Altay da, “Tırmanışın İz Sorumluluğu görevini yürüttüm. 3600 metre irtifaya girdiğimizde rüzgarın şiddeti arttı ve rüzgarla birlikte kar yağışı başladı. Bu kadar kalabalık bir ekibin böyle bir havada tırmanışı gerçekleştirmesi olanaksızdı, bu nedenle geri dönüş kararı aldık. Bu kadar mesafe ve yoğun katılımcılar ile zorlu görevi başarı ile gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tarz faaliyetler ile tekrar buluşmak dileği ile” şeklinde konuştu.

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