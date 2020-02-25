Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyüksimitci: “Türkiye Çin’in alternatifi olabilir” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ...

İHA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Türkiye Çin’in alternatifi olabilir” dedi.
KAYSO Meclis Salonunda gerçekleşen meclis toplantısına KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı. Sıkıntılı bir yılın ardından, son aylarda ekonomide yaşanan hareketlenmenin kendilerine umut verdiğini söyleyen Büyüksimitci, “Şubat ayı başında ne yazık ki Türkiye’de hiç istemediğimiz olaylara şahit olduk. İdlib’de rejim güçleri tarafından yapılan üç ayrı saldırıda şehit olan askerlerimiz var. Devletimiz bu saldırılara misliyle karşılık verdi. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Terör örgütlerine bundan sonrada gereken dersin verileceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Türk milleti olarak her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Malatya ve Elazığ’da deprem felaketi yaşandı. Yine önceki gün Van’da bir deprem oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde Türkiye’deki tüm Oda ve Borsalarımız anında organize oldu. Bizde Kayseri’de ki Odalarımız ve Borsamızla organize ettiğimiz iki tır ısıtıcıyı deprem bölgesine hızlıca ulaştırdık. Tüm bunların yanı sıra Van’da çığ felaketi yaşandı. İstanbul’da uçak kazası oldu. Tüm bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olana Kayserili hemşerimiz Özgür Çelik’e de Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm bu felaketlere karşı Sayın Valimizin önderliğinde sizlerin de destekleri ile dualarımızı ettik, kurbanlarımızı kestik. Rabbim bu tür felaketleri bir daha göstermesin. Devletimizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Sıkıntılı bir yılın ardından, son birkaç aydır ekonomide yaşanan toparlanma gelecek adına bizlere umut veriyor. Ekonomimiz büyüme trendine giriyor. Hükümetimiz tarafından atılan adımlar meyvelerini veriyor. Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla son 21 ayın rekoruna ulaştı. Bu artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Bu performansı kalıcı hale getirmeliyiz. Biliyorsunuz Merkez Bankası geçen hafta Çarşamba günü politika faizlerini 50 baz puan daha düşürerek, yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Bu son kararla 2019 Temmuz'dan bugüne kadar politika faizi 13,25 puan aşağıya inmiş oldu. Yine Merkez Bankası "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki bir takım düzenlemeler yaptı. Buna göre, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya düşürüldü. İş dünyamızın en büyük şikâyetlerinden olan ve her ortamda dile getirdiğimiz bankaların yüksek işlem ücretleri ve erken kredi kapama komisyonlarına üst sınır ve standart getirilmiş oldu” dedi.
Büyüksimitci, Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle global ekonomide sıkıntı yaşandığını ve Türkiye’nin ticarette Çin’in alternatifi olabileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biliyorsunuz Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı endişeye sevk eden bir virüs vakası var. Koranavirüs salgını global ekonomiyi, özellikle Asya pazarını derinden sarsmaya başladı. Tüm şirketler Çin’deki üretim ve ihracattan kaynaklanan boşlukları doldurmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Çin’de üretim yapan global ölçekli firmalar fabrika kapatıyor. Salgın nedeniyle Çin malları kabul görmüyor, ihracat düşüyor. Bu gelişmeler Türkiye’de de bazı sektörleri olumsuz etkileyeceği gibi birçok sektörü de olumlu etkileyecek. Özellikle kimya başta olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, çelik ve turizm gibi sektörlere taleplerin kayması gündeme geliyor. 2019 yılında 18.4 milyar dolar ithalat, 2.6 milyar dolar ihracat ile 21 milyar dolar olan Türkiye Çin ticaret hacmi ortaya çıkmıştı. Dünyada Çin’e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara, Türkiye alternatif olmalı. Çin’in bütün sektörlerde, üretiminde hem bitmiş mamul hem de ara mamulde bir aksama olacaktır. Bunun sonucu olarak da özellikle Çin’den ürün alan tüm dünya markaları ve firmaları her sektörde alternatif üretici arama durumunda kalacaklar. Bu alanlarda oluşabilecek boşluğu doldurma adına Kayseri firmaları olarak hazırlıklı olmalıyız.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ’81 İl 81 Meslek Lisesi’ projesi ile sanayiciye aranan kalifiye elemanı yetiştireceklerini söyleyen Büyüksimitci, "Biliyorsunuz ki Odalar ve Borsalar Birliği’nin ‘81 İl 81 Meslek Lisesi’ programı açıklandı. Biz de Kartal’da bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni şu an da protokol ile proje okulu yaptık. İŞKUR’dan rakamlar alıyoruz ve iş arayanların sayısı kadar, işçi arayan sanayicilerimiz de var. Bu da şunu gösteriyor, Meslek liselerinde istediğimiz vasıfta eleman yetiştiremiyoruz. Mezun olanların da yüzde 932ü kendi mesleğini yapmıyorlar. Dolayısıyla devlet, gelişmiş ülkelerde olan sitemi uygulamamız için bize fırsat verdi. Almanya’da meslek liselerinin yüzde 80’i özel sektör tarafından yönetiliyor ve başarıları ortada. ’81 İl 81 Meslek Lisesi’ modeli ile başlıyoruz ve eğer başarılı olursak, Milli Eğitim Bakanlığı bunları bizim yönetimimize vermeye hazır. Bununla ilgili de doğru işi yapabilmek için, meclisimizden ve meslek komitelerimizden sanayicinin ihtiyacına yönelik kalifiye eleman yetiştirmek için, belli meslek gruplarında komisyon oluşturuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış aylarında deri sağlığına dikkat Dermatolog Efşan Gürbüz Yontar: “Soğuk havalarda deri dış etkenlere karşı daha hassas hale geliyor”
YEREL HABERLER Kış aylarında deri sağlığına dikkat Dermatolog Efşan ...
Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor
YEREL HABERLER Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor
85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü
YEREL HABERLER 85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ...
Erciyes Teknopark’ta Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark’ta Kişisel Verilerin Korunması ve ...
Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray Halı'ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray ...
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor sevgimi kimse sorgulayamaz"
YEREL HABERLER Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor ...
ERÜ’de “Tarım Eğitim Kış Kampı” Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de “Tarım Eğitim Kış Kampı” Düzenlendi
Başkan Öztürk İmam Hatipli öğrencileri makamında kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk İmam Hatipli öğrencileri makamında ...
Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor
ERÜ ile Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy arasında 'Akademik İşbirliği Protokolü' imzalandı
YEREL HABERLER ERÜ ile Nicolae Testemitanu State University of ...
Sadaka kutusu hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Sadaka kutusu hırsızı yakalandı
Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini ...
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Kayseri OSB Atletikspor: 1- Kayserigücü: 0
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Kayseri OSB ...
Depremde ölenler için saygı duruşu
YEREL HABERLER Depremde ölenler için saygı duruşu
Kayseri Süper Amatör Küme 19. Hafta Esen Makina Belsinspor: 3 - Trend Gayrimenkulspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 19. Hafta Esen Makina ...
Marka kent ve bilim üssü hacılar
YEREL HABERLER Marka kent ve bilim üssü hacılar
Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı Sadaka kutularını çalan kar maskeli hırsız güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı Sadaka ...
Türkiye'nin alanındaki en modern tesisi Kayseri'ye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin alanındaki en modern tesisi Kayseri'ye ...
6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak
YEREL HABERLER 6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak
ERÜ Rektörü Çalış’tan yurt müjdesi
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’tan yurt müjdesi
Yasa dışı bahis dolandırıcılığının liderinin lüks yaşamı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis dolandırıcılığının liderinin lüks ...
Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis
YEREL HABERLER Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren ...
Kayseri Mahallesi Büyüyor
YEREL HABERLER Kayseri Mahallesi Büyüyor
Şehir merkezinde trafik ve otopark sorunu çözülecek
YEREL HABERLER Şehir merkezinde trafik ve otopark sorunu çözülecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X