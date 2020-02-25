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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

1820 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 97 sporcu katılırken, yıldız kızlarda 94 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

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