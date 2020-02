Hacılar’da işçilerin toplu sözleşme sevinci

Hacılar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Taraflar bir yıllık anlaşma imzaladı.

Hacılar Belediyesi'nde kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri, daire müdürleri ve işçi temsilcisi katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, " Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızla Hacılar Belediyemiz arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimizde zorlu bir süreçten geçtik. Başkanımız bizi biraz yordu. Biraz gönlümüzü aldı. İşi gücü rast gelsin. Sonunda arkadaşlarımızın da memnun olacağı bir imza attık. Cenabı Allah’ın iki tarafa da hayırlı etmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Tabi Hacılar Belediyemizde yıllarca huzurlu çalıştığımız bir ortamımız var. Bu huzurda Başkanımızın emeği çok büyük. Başkan yardımcımızın, müdürlerimizin ve çalışanlarımızın emeği büyük. Ben toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından dolayı başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti.

“Hizmetİş Sendikası ile yaptığımız toplu iş sözleşme görüşmelerini her zaman ki gibi yine tatlıya bağladık. Biz, her zaman evine alın teriyle ekmek götüren çalışanlarımızın yanında olduk. Her zaman iyiliğin, güzelliğin, bereketin yanında olduk. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artışlar bereketli olsun. Katkılarından dolayı Serhat Başkanıma, Feyyaz Beye, Yardımcım Ersel Beye, ilgili Müdürlerime ve temsilcimiz Onur Beye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Karşılıklı olarak sözleşme imzalanmasının ardından Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Başkan Özdoğan’a Kur’anı Kerim hediye etti.

