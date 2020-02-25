Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan birisi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor Kayserispor Teknik Direktörü Robert ...

İHA

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göztepe müsabakasının ligde kalmaları adına önemli olduğunu söylerken, galibiyet serisi başlatmak istediklerini de belirtti.

Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan birisi”

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göztepe müsabakasının ligde kalmaları adına önemli olduğunu söylerken, galibiyet serisi başlatmak istediklerini de belirtti.
Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle antrenmana devam etti. İdmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Prosinecki, ligde kalmak adına Göztepe karşılaşmasını kazanarak seriye başlamak istediklerini dile getirdi. Prosinecki, “Hep söylediğimiz bir şey var, bariz bir gerçek; ligde hiçbir maç kolay değil. Her maç çok zor. Göztepe maçı da bunlardan biri. Geldiğimizden beri bir ilerleme kat ediyoruz. Kayserispor’un şu an çok fazla puanı olmamasına rağmen herkesin kabul edeceği gerçek, sahada savaşan bir takım var. İyiye giden bir takım var, oyuncuların havası değişti. Daha takım olarak oynayan bir Kayserispor var. Göztepe maçı da ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan birisi. Artık seriye başlamak istiyoruz. Geçen hafta olmadı ne yazık ki. Göztepe müsbakasıyla beraber içeride kazanıp iyiye giden durumu daha iyiye çevirerek ligde kalacağımıza inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
YEREL HABERLER 2020 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında birleştirme kararı
YEREL HABERLER Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında birleştirme ...
Okuldan bilgisayar çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Okuldan bilgisayar çalan hırsızlar tutuklandı
Okullar arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Karate İl Birinciliği müsabakaları ...
Sağlık Müdürlüğü Yatalak Hastaların Yaşam Kalitesini Arttırmaya Devam Ediyor
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü Yatalak Hastaların Yaşam Kalitesini ...
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi
YEREL HABERLER Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları ...
Talas’ta yaz kış asfalt
YEREL HABERLER Talas’ta yaz kış asfalt
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Hacılar’da işçilerin toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Hacılar’da işçilerin toplu sözleşme sevinci
MİMER hizmetin adı, çözümün merkezi
YEREL HABERLER MİMER hizmetin adı, çözümün merkezi
‘Semt Kütüphaneleri’ geliyor
YEREL HABERLER ‘Semt Kütüphaneleri’ geliyor
TÜZDEV Genel Başkanı Tekden: “Üstün zekalı çocukların medyada olması psikolojilerini bozuyor” TÜZDEV Genel Başkanı Kemal Tekden: “Üstün zekalı çocuklar, bilinirlikleri artınca narsist duygular içerisine girebilirler” “Bu çocukların adalet ve sevgi duyguları üst seviyede olduğu için, yanlış yaklaşım onları farklı kulvarlara yönlendirebilir”
YEREL HABERLER TÜZDEV Genel Başkanı Tekden: “Üstün zekalı çocukların ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği ...
Başkan Büyüksimitci: “Türkiye Çin’in alternatifi olabilir” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Koronavirüs nedeniyle Çin’den yaşanacak ticari kaymalar için, Kayserili sanayiciler olarak hazır olmalıyız” “81 İl 81 Meslek Lisesi projesinde başarılı olursak, Milli Eğitim Bakanlığı okulları bizim yönetimimize bırakmaya hazır” “Proje ile seçilen okullarda sanayicilerimiz için kalifiye eleman yetiştireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Türkiye Çin’in alternatifi ...
Kış aylarında deri sağlığına dikkat Dermatolog Efşan Gürbüz Yontar: “Soğuk havalarda deri dış etkenlere karşı daha hassas hale geliyor”
YEREL HABERLER Kış aylarında deri sağlığına dikkat Dermatolog Efşan ...
Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor
YEREL HABERLER Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor
85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü
YEREL HABERLER 85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ...
Erciyes Teknopark’ta Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark’ta Kişisel Verilerin Korunması ve ...
Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray Halı'ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray ...
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor sevgimi kimse sorgulayamaz"
YEREL HABERLER Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor ...
ERÜ’de “Tarım Eğitim Kış Kampı” Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de “Tarım Eğitim Kış Kampı” Düzenlendi
Başkan Öztürk İmam Hatipli öğrencileri makamında kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk İmam Hatipli öğrencileri makamında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X