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Kayseri jandarması Ocak ayında terör suçlarından 11 şüpheliyi yakaladı

İHA

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak ayında yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY, MLKP, PKK/KCK, DHKPC , ELKAİDE gibi terör örgütleri suçlarından toplam 11 olayda 13 şüpheli hakkında işlem yaptı. Ekipler ayrıca yakalama ve aranması bulunan 399 kişiyi yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak ayında yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY, MLKP, PKK/KCK, DHKPC , ELKAİDE gibi terör örgütleri suçlarından toplam 11 olayda 13 şüpheli hakkında işlem yaptı. Ekipler ayrıca yakalama ve aranması bulunan 399 kişiyi yakaladı.
Kayseri Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nın Ocak ayı faaliyetleri açıklandı. Açıklamada; "1’i kasten öldürme, 33’ü kasten yaralama olayı olmak üzere toplam 34 olayda yakalanan 51 şüpheliden 2’si tutuklanmış olup, 1’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. 15’i evden, 4’ü iş yerikurum, 4’ü bağ, bahçe ve tarladan, 1’i inşaattan, 2’si otodan hırsızlık; 4’ü kablo, 6’sı hayvan, 2’si iş makinası ve tarım aracı hırsızlığı, 2 dolandırıcılık, 1 güveni kötüye kullanma olmak üzere meydana gelen toplam 41 malvarlığına karşı işlenen suçlarda yakalanan 31 şüpheliden, 11’i tutuklanmış olup, 9’u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak' suçlarından 7 olayda, haklarında işlem yapılan toplam 15 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlarda; 69 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 293 adet sikke, 496 adet muhtelif tarihi eser, 4 adet dedektör, 5 adet tabanca, 13 adet tüfek, 900 adet tabanca mühimmatı ve bin 218 adet tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Terör ile mücadele kapsamında; 'FETÖ/PDY', 'MLKP', 'PKK/KCK', 'DHKPC', 'ELKAİDE', Terör Örgütleri suçlarından toplam 11 olayda 13 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, 4’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 6 şahsın tamamı bulunmuş olup, ailelerine teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 399 şahıs yakalanmıştır. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 4 ailesi hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali'nden işlem yapılmıştır. Suça sürüklenen, küçük yaşta çalıştırılanlar ile okula gönderilmediği veya okula devamı sağlanmadığı tespit edilen çocukların ilköğretime yönlendirilmesini ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Hizmet içi eğitimlerde çocuk işçiliği konusunda ilgili 62 personele eğitim verilmiştir. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33’üncü maddesi”nin hükümleri gereğince işlem yapılmaktadır. Okullarda eğitimin güvenli ve huzur içinde sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önceden tespit edilip müdahale edilmesi amacıyla sorumluluk bölgemizde bulunan 267 okul ile irtibatı sağlayacak Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri tespit edilmiş olup, okula gönderilmediği veya okula devamı sağlanmadığı tespit edilen çocukların aileleri ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılmakta ve gerek görüldüğü durumlarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyal inceleme talep edilmektedir. Sorumluluk bölgemizde eğitim ve öğretim faaliyeti icra eden okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik; Çocuk İstismar Olayları, Çocuk Kaybolmaları ve Kaçırılmaları, Güvenli İnternet Kullanımı, Madde Bağımlılığı, Medya Okur yazarlığı vb. konularda 6 bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordine kurularak birliğimizdeki personele 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile İçi Şiddet, Kadının Korunması ve Uygulamalardaki Esaslar İle Hareket Tarzları' ve 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' konularında eğitim faaliyetleri icra edilmiştir. Çocuk ve Kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk İzlem Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İşkur, Yeşilay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb. Kurum içi eğitim faaliyeti olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Karakol Komutanlıklarında, Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Elemanı olarak görevli toplam 56 personele; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk ve Kadın İşlem Astsubayının görevleri, Kadın ve Çocuk olaylarına müdahalede Kolluğun Görevleri konusunda mobil eğitim faaliyeti icra edilmiştir. Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması maksadıyla günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmalar; öğrenci barınma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerler denetlenmiştir. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; toplam 2 bin 881 şahıs sorgulanmıştır. Ayrıca 7 aranan şahıs yakalanmış olup, 3 gram esrar ele geçirilmiş, bin 531 araç denetlenmiştir. 108 umuma açık işyeri kontrol edilmiş, 14 araca cezai işlem uygulanmış olup, 5 araç trafikten men edilerek 2 bin 628 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetler ile birlikte tüm imkânlar kullanılarak her şartta ve zamanda vatandaşlarımızın yanında olmaya daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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