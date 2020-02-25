Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Ağar: “Korona virüs, Çin’in ihracatındaki payı üstlenmemiz manasında bir fırsat oluşturabilir”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, korona virüsle alakalı olarak, “Çin’in ihracatındaki payı üstlenmemiz manasında bir fırsat oluşturabilir” dedi.



Kayseri Ticaret Odasının (KTO) Şubat ayı Meclis Toplantısı düzenlendi. KTO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Çin’de ortaya çıkan korona virüse değinerek, “Bir süredir Çin’de yaşanan salgın dünyayı tedirgin ederken, özellikle ülkemizde perakende ticaretinin artışına katkı sağlar. Çin şüphesiz ki dünyanın en iyi ekonomilerinden biri. Salgın nedeniyle bu ülkeden mal almak istemeyenler bazı alanlarda siparişlerini Türkiye’ye yönelttiler. Özellikle perakende sektöründe ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



İhracatı geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Kayseri Sanayi Odası olarak ihracatı geliştirmek ve tabana yaymak hedefiyle birçok eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. İhracatın 3 temel ekseni olan ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma programlarında Ticaret Bakanlığımızın sunmuş olduğu çok önemli destekler ile bu desteklerin anlatılmasıyla ilgili de proje destek ofisimizi kurduk. Bunun aracılığı ile bütün üyelerimize anlatıyoruz” diye konuştu.



“Küresel ekonomideki belirsizlikler ekonomik büyümedeki ön görülebilirliği önemli ölçüde azaltmıştır” diyen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar da, “IMF, küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında yüzde 2.9 olarak gerçekleşeceğini, 20202021 yıllarında ise sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 3.4 olacağını ön görmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün anılan yıllar için ekonomik beklentileri ise çok daha düşüktür. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamayla birlikte küresel ticarette de yavaşlama beklenmektedir. Ticaret savaşları, ülkelerin korumacılık eğilimlerindeki son yıllarda görülen artış küresel ticaretteki büyüme beklentilerini olumsuz şekilde etkilemektedir” dedi.



Dünyanın zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ağar, şunları söyledi:

“Dünya şuanda zor bir dönemden geçiyor. Onun için ihracatçılar olarak, sanayiciler olarak çok daha fazla mücadele etmeli, çok daha fazla çalışmalıyız. Bu noktada bu belirsizliklere olumsuz anlamda katkı sunan bir başka meselede Çin’de ortaya çıkan korona virüs vakasıdır. Bunun ülkemiz için Çin’in ihracatındaki payı üstlenmemiz manasında bir fırsat oluşturabileceği noktasında bir değerlendirme yapmak çok yanlış olmaz. Şunu da görmek gerekir ki, bu artışı sağlarken aynı zamanda Çin’in dünyanın en büyük tedarikçisi olması ve aynı zamanda da çok büyük bir alıcı olması noktasında da bu ticaretin oradaki üretim etkilenmesi nedeniyle durması neticesinde, buradaki üreticilerimiz ve sanayicilerimiz açısında da belli bir dönem sıkıntı oluşturması olmakla birlikte, tüm krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak çok daha fazla çalışmalıyız. Çok daha fazla ihracatımızı artırma noktasında yeni faaliyetler yapmalıyız.”

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