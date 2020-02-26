Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Hes Kablo Kayserispor'da teknik değişiklik yapıldı. Sarı Kırmızılı takımın alt yapı sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aşık'ın sözleşmesi feshedildi. Kayserispor'da yeni alt yapı sorumluları belirlendi.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt yapı Sorumlusu Kamuran Arı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında alt yapıda bir değişime gittiklerini ve bu doğrultuda teknik sorumlu Mehmet Aşık'ın yerine Uğur Kulaksız ile Abdullah Büber'i göreve getirdiklerini söyledi.

Kayserispor yöneticisi Kamuran Arı, "Kayserispor alt yapısında önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek adına yeni bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede Uğur Kulaksız, Abdullah Büber ve Alper Kelkitli'nin koordinasyonunda çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Alt Yapısında görev dağılımı şu şekilde oldu:

İdari Koordinatör: Abdullah Büber

Teknik Koordinatör: Uğur Kulaksız

Eğitim Danışmanı: Alper Kelkitli

U19 Sorumlusu: Mustafa Esmeray

U17 Sorumlusu: Yusuf Bayraktar

U16 Sorumlusu: Ferit Alper Salgın

U15 Sorumlusu: Fatih Türk

U14 Sorumlusu: Bülent Elmas

U13 Sorumlusu: Ferhat Tunç

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