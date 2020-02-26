Büyükkılıç'ın gayretleri ile Devlet Tiyatrosu Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara nezdinde yaptığı çalışmalar sonuç verdi ve Kayseri Devlet Tiyatrosu kuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen Şehir Tiyatrosu’na Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kayseri Devlet Tiyatrosu tabelası asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu ziyaret ederek tiyatro binası içerisinde yapılan çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun’dan tiyatro binasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun şehrimize yakıştığını söyledi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu olarak hizmet verecek olan tiyatro binasında 28 ve 29 Şubat ile 1 Mart tarihlerinde Devlet Tiyatrolarının Leyla ile Mecnun adlı oyunu, 13 ve 14 Mart tarihlerinde ise Fehim Paşa Konağı adlı oyun sahnelenecek.

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