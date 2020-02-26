Erciyes’te çığ tatbikatı nefes kesti

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen; jandarma, JAK, UMKE, 112, polis, İHH, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve Erciyes A.Ş. ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanarak yürürlüğe giren Kayseri Afet Müdahale Planı çerçevesinde 2020 yılı il düzeyi saha tatbikatı yapıldı. Erciyes Dağı’nda yapılan tatbikata 148 personel, 96 AFAD gönüllüsü, arama kurtarma köpekleri ‘Oje’ ve ‘Leon’ ile birlikte 30 araç görev yaptı. Tatbikatta senaryo gereği tatile gelen kayakçıların kafile olarak yürüyüş yaptıkları esnada 2 bin 200 rakımlı bölgede çığ meydana geldi. Çığdan kurtulanların yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, JAK, UMKE, sağlık, Kızılay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Türk Telekom, Erciyes A.Ş., İHH, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve sivil toplum kuruluşları ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kişi ölü olarak çıkartılırken 2 kişi de çığ altından yaralı olarak kurtarıldı. Çığ altından çıkartılanlar 8x8 amfibik araç ile paletli ambulansa götürülerek teslim edildi.

Role kendini kaptırınca ilginç görüntüler oluştu

Öte yandan çığ altından kurtulan ve durumu yetkililere bildiren vatandaş, role kendini kaptırınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşı jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalışarak bölgeden uzaklaştırdı. Tatbikatı değerlendiren Vali Yardımcısı Zekeriya Güney; “Tatbikatta önemli olan kurumlar arası koordinasyonun sağlanması. Sahada kimin ne iş yapacağının önceden bilinmesi ve bu plan doğrultusunda çalışılması son derece önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız son derece özverili şekilde birbirine saygı duyarak, yardımcı olarak tatbikatı gerçekleştirdi. Son zamanlarda ülkemizde bu tür afetler oluyor. Olmaması en büyük temennimiz ama olduğu zaman da en hızlı biçimde nasıl müdahale edeceğimizi burada gördük. Tatbikata katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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