Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri’de dezavantajlı vatandaşlar için iş eğitimi protokolü imzalandı Çalışma ve İş Kurumu Kayseri ...

İHA

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan ve toplumda dezavantajlı konumda olan vatandaşlar için yapılacak 'Aktif İş Gücü Hizmetleri Kapsamında Meslek Eğitim Kursları' protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "İlk olarak engelli vatandaşlarımız faydalanacak" dedi.

Kayseri’de dezavantajlı vatandaşlar için iş eğitimi protokolü imzalandı Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “İlk olarak engelli vatandaşlarımız faydalanacak” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Kurumlar olarak iş yükünü paylaşarak, daha büyük katkı sağlayacağız” Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan: “Daha kapsamlı projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor”

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan ve toplumda dezavantajlı konumda olan vatandaşlar için yapılacak ‘Aktif İş Gücü Hizmetleri Kapsamında Meslek Eğitim Kursları’ protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, “İlk olarak engelli vatandaşlarımız faydalanacak” dedi.
Proje kapsamında engellileri, eski hükümlüleri ve madde bağımlılarının eğitim göreceği kursların İl Mili Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ve basın mensupları katıldı.
Kurumlar olarak birleşerek çalışmalar konusundaki iradelerini ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “İŞKUR Müdürlüğümüz ve göz bebeğimiz Kızılay’ımız ile beraber, İŞKUR’da kayıtlı olan işsizlerimiz üzerine beraber bir çalışma yapacağız ve bugün bu olayın protokolünü imzalayacağız hep beraber. İş gücü piyasasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’mizin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe bir nebze de olsa Kayserimizde katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. İş bulma, eğitim ve sosyal alanda dahil her alanda beli bir kuruma bütün işin verilmesinin ve yüklenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Toplum olarak her alanda her şeyi paylaşmamız gerekiyor, iş birliğini ve koordinasyonu arttırmamız gerekiyor ve biz bugün burada bir örneğini yerine getireceğiz. İnşallah şehrimize bu anlamda bir katkısı olur. Unutulmaya yüz tutmuş sanatsal ve mesleki çalışmalarımız var ve bunları tekrar öğretmek istiyoruz. Eski hükümlülerimize, madde bağımlılarımıza hem kurtulmaları hem de tekrar topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri konusunda 3 kurum beraber çalışma irademizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, bu protokol ile istihdama ve iş gücüne katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“İŞKUR tarafından istihdamın arttırılmasına, işsizliğin azaltılmasına, iş arayanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına uyumunun sağlanması amacıyla, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında meslek eğitim kurslarımız, iş başı eğitim programlarımız ve toplum yararına programlar gibi özel uygulamalarımız düzenlenmektedir. Bu uygulamalar 95 iş danışmanımız tarafından, bireysellik danışmanlık hizmeti ile devam etmektedir. Bu faaliyetlerde katılımcılardan ücret talep etmemekle birlikte tam tersi 30 ile 89 TL arasında günlük ücret veriyoruz. Bunun yanında iş ve meslek sigortası ve genel sağlık sigortası da yapılmaktadır. Biz bugün burada mili eğitim müdürlüğü halk eğitim merkezleri ile düzenlediğimiz meslek eğitim kurslarına Türk Kızılayı Kayseri Şubesi’ni de ekleyerek, dezavantajlı gruplara, engellilere, eski hükümlülere, kadınlara, gençlere, madde bağımlılarına, geçici koruma altındaki kişilere meslek eğitimi kursları düzenleyerek onlarla beraber istihdama katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Kurumlar olarak farklı alanlarda katkılarımız olacak. Biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk ama Kızılay’ın da desteği ile ilk olarak engellilerimize yönelik başlatacağız. Engellilere yönelik kösele çanta yapımı kursu ile başlayacağız ve ilk etapta 15 engeli vatandaşımızla 28 fiili gün ile başlayacağız. 3 Mart 2020’de başlayarak, 4 Nisan 2020 tarihinde bitecek. Kursun hayırlı olmasını diliyorum.”
Çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini ve daha fazlasını yapacaklarını söyleyen Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan, “Türk Kızılayı olarak, özelikle dezavantajlı gruptaki insanlara birçok alanda yardım ediyoruz. Toplum merkezleri nezdinde Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, geçim kaynağı geliştirme adı altında zaten bu şekildeki çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Bu da çalışmalarımızdan bir tanesi ve amaçladığımız şey, bu insanların kendilerinin iş yeterliliği kapasitelerini arttırmak. Bu çalışmalarda paydaş kurumlarımızla çalışmak daha fazla verim elde etmemizi sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu alanda daha yapacağımız proje aşamasında olan birçok çalışmamız mevcut. Bunu başlangıç olarak görüyorum ve İnşallah ilerleyen dönemde daha büyük çalışmalarımız olacak” ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes'te çığ tatbikatı
YEREL HABERLER Erciyes'te çığ tatbikatı
“2019 Yılında İhracat Hedefimizi Yakaladık”
YEREL HABERLER “2019 Yılında İhracat Hedefimizi Yakaladık”
Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Büyükkılıç, "Rahmet ayları hayırlar getirsin"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Rahmet ayları hayırlar getirsin"
Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası
YEREL HABERLER Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve ...
Erciyes’te çığ tatbikatı nefes kesti
YEREL HABERLER Erciyes’te çığ tatbikatı nefes kesti
Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a ...
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın, Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın, Regaip ...
Hacılar'da Tarım Kooperatifi Kuruldu
YEREL HABERLER Hacılar'da Tarım Kooperatifi Kuruldu
Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, müzede sergileniyor
YEREL HABERLER İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, ...
Büyükkılıç'ın gayretleri ile Devlet Tiyatrosu Kayseri'de
YEREL HABERLER Büyükkılıç'ın gayretleri ile Devlet Tiyatrosu ...
Başkan Gülsoy’dan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan Regaip Kandili Mesajı
“Cemre, ruhumuza düşsün"
YEREL HABERLER “Cemre, ruhumuza düşsün"
Kayseri'de boşanma oranlarında yüzde 7.3 azalma oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de boşanma oranlarında yüzde 7.3 azalma oldu
Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu ...
Hizmet-İş Üç Farklı Belediyede TİS İmzaladı
YEREL HABERLER Hizmet-İş Üç Farklı Belediyede TİS İmzaladı
Hocalı Katliamında Yaşamını Yitirenler ERÜ’de Anıldı
YEREL HABERLER Hocalı Katliamında Yaşamını Yitirenler ERÜ’de Anıldı
Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri´ye geldi
YEREL HABERLER Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri´ye geldi
Başkan Palancıoğlu Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Regaip Kandili Mesajı
2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor
Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında sona doğru
YEREL HABERLER Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X