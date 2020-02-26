Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligin 24´üncü haftasında sahasında Göztepe´yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2´inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman görüntüsü
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-02-26 18:27:29
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