Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 24´üncü haftasında sahasında Göztepe´yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2´inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüsü

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-02-26 18:27:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.