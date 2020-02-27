Berna Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek için, bütünleşmemiz gerek” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Bugün yapılan final maçı, alt yapımız için önemli projelerin ilk adımı olacak”

Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okul Programları Faaliyet Programları’ çerçevesinde düzenlenen ‘Küçük Erkekler İl Birinciliği’ turnuvalarının final maçı, Kayserispor kulüp tesislerinde yapıldı. Toplam 25 okuldan 1112 yaş aralığında 350 öğrencinin yarıştığı turnuvanın final maçının ilk vuruşunu yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Mili eğitim müdürlüğü ile alt yapı iş birliği çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kayserispor kulüp tesislerinde gerçekleşen final maçına Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, turnuvada görevli personeller ve öğrenciler katıldı.

Şehrin gelişmesinde kurumlara iş birliği noktasında büyük görevler düştüğünü söyleyen Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Kayserimizde 25 okulumuzun katıldığı çocuklarımızın futbol müsabakalarının yapılan yarı finalini, Kayserisporumuzun ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çocuklar şehrimizin geleceği olacaklar, Kayserisporumuzun ve Türkiye’nin alt yapısı olacaklar. Biz çocuklarımız için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ama spor, eğitim, sağlık gibi şeyler iş birliği içinde yapılacak işler ve her kurumumuza bu konuda görev düşüyor. Biz milli eğitim olarak elimizden geldiği kadar tüm kulüplerimize ve göz bebeğimiz Kayserisporumuza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hem saha için hem de misafirperverlikleri için başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çocukların kariyer planlamasında sporun da olması gerektiğini ve sporun burada kariyer olarak görülmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün burada mili eğitimin ilkokul turnuvalarının yarı final ve final maçları için bulunuyoruz. Ben bu olayı duyduğumda kendilerini sahamızda misafir etmek istedim. Hem çocukların tesisleri görmesini sağladık bu sayede. Mili eğitim müdürlüğü ile bu tür çalışmaları tabi ki arttırmak istiyoruz. Bana göre takımımızın en önemli alanı alt yapı. Bugün süper lig ya da diğer bütün takımların sorununu biliyorsunuz ki ülkemizde yeterince futbolcu yetişmemesi. Bu yüzden kulüpler borç içerisinde. Yabancı futbolcular vergi ödemedikleri için burayı çok tercih ediyorlar ve çok yüksek ücretlerle geliyorlar. Benim başkanlığımdan beri önem verdiğim alt yapı ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptık ama en önemlisi kendi şehrimizle birleşmemiz gerekti gerek çocuklarımızla ve gerek okullarımızla. Ben de bir anne olarak söylüyorum, eğer çocuğun kariyer planlamasını spor ve okula birleştirmezsek velilerde her zaman okulu, dersi ne olacak kaygısı oluyor. Sporculuğu sadece kariyer olarak görmüyorlar. Bu yüzden ben bu iş birliğini çok değerli buluyorum ve müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman okullarımız, şehrimiz ve Kayserisporumuz olarak hareket edersek, buradan çok değerli sporcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bugünü de milat olarak tarihe düşen bir gün olarak belirlemek istiyoruz. Bugün yapılan final, bizim için ve şehrimiz için çok önemli adımların atılacağı bir gün olacak. Alt yapı ve okullarımızda zaten iş birliği çalışmalarımız devam ediyor, ilerleyen günlerde bunu da paylaşacağız. Biz alt yapıda çok değerli çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz ve bununla bugünü değil geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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