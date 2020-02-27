Çelik, "Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri Karşılıksız Kalacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çelik, "Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri Karşılıksız Kalacaktır”

İHA

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu söyledi.

Çelik, "Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri Karşılıksız Kalacaktır”

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu söyledi.
Çelik, “Darbe söylentilerinin arkasında bir kısım gerçekler var. Türkiye ilk defa herhangi bir bloka dahil olmadan bağımsız bir dış politika yürütüyor. Bu durumdan rahatsız olan uluslararası güçler, kendi hesaplarını yaparak bazı girişimlerde bulunuyorlar. Hakİş olarak darbe heveslilerine sesleniyoruz; haddinizi bilin. Bu ülkede bundan sonra artık tüm darbe girişimleri karşılıksız kalacaktır” dedi.
“12 Eylül, Türkiye Demokrasisine Vurulmuş En Büyük Hançerlerden Birisidir”
HAKİŞ’in kurumsal tarihi boyunca her zaman demokrasiden yana tavır aldığını belirten Çelik, “Bugün 15 Temmuz ile ilgili spekülasyon yapan çevreler, 12 Eylül’ü hatırlamak istemiyorlar. 12 Eylül’de 500 bin insan soruşturma geçirdi. On binlerce insan kamu görevinden uzaklaştırıldı. Binlerce insan işkence gördü. 12 Eylül karanlığı Türkiye demokrasisine vurulmuş en büyük hançerlerden birisidir. HAKİŞ o dönemde de darbecilere karşı çıkmıştır. Bir kısım konfederasyonlar 12 Eylül darbesine ortak oldular. Türkiye bunları atlattı” diye konuştu.
“Bir Kısım STK’lar 28 Şubat’ta Beşli Çete’yi Kurdular”
28 Şubat sürecinin de Türkiye’de çok ağır bir şekilde yaşandığını belirten Çelik, 28 Şubat sürecinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “28 Şubat sürecinde İmam Hatipli öğrencilerin başörtüsünden dolayı coplandıklarına, ehliyet ve pasaport alamadıklarına şahit olduk” dedi.
Bir kısım sivil toplum örgütlerinin 28 Şubat sürecinde de rol aldığına işaret eden Çelik, “Dönemin Başbakan Yardımcısı bir otele davet edilerek, kendisine hükümeti yıkması yönünde baskılarda bulunuldu. Ne yazık ki bir kısım sivil toplum örgütlerinin başkanları da o masadaydı. Bugün sivil toplum kuruluşu adı altında karşımızda olan bir kısım STK’lar, Genelkurmay Karargahında aldıkları talimatlarla çete kurdular. Bu çetenin adı ‘Beşli Çete’dir. Seçimle gelmiş bir hükümeti yıkma görevini aldılar, taşeronluk üstlendiler. HAKİŞ o zaman da demokrasiden yana tavır aldı. Biz, 28 Şubat sürecinde çok ağır bedeller ödeyen konfederasyonlardan bir tanesiyiz” diye konuştu.
“15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Çok Erken Tavır Aldık”
Türkiye’nin çok pahalı bir coğrafya olduğunu ve Türkiye’de yaşamanın ağır bedelleri olduğunu belirten Çelik, “HAKİŞ olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren çok erken bir tavır aldık. Bütün teşkilatımızı bu darbe girişimine karşı tavır almaya çağırdık, hainlerin TÜRKSAT’ı ele geçirmesine engel olduk” dedi.
“Şehit Ve Gazisine Bizim Gibi Sahip Çıkan Bir Millet Yoktur”
15 Temmuz gecesi şehitlerimizin ve gazilerimizin darbeye korkusuzca göğüs gerdiğini söyleyen Çelik, “Elbette kaybedilenler geri gelmiyor, ancak şehitlerimizi asla unutmayacağız, gazilerimizin başlarını önüne eğdirtmeyeceğiz. Milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Şehidine ve gazisine bizim gibi sahip çıkan başka hiçbir millet yoktur. Tüm şehit ve gazilerimize, onların yakınlarına şükran borcumuz var” ifadelerini kullandı.
28 Şubat ve 15 Temmuz sürecinin ortaya çıkardığı sonuçların tartışılmaya devam ettiğini ifade eden Çelik, “Şartlar ne olursa olsun bize düşen demokrasimize, devletimize, milli iradeye sahip çıkmaktır. Allah bu millete bir daha 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım Sahipsiz, sokağa terk edilen ve güçten düşen kedilere 'Büyükşehir' merhameti
YEREL HABERLER (Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda ...
Berna Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek için, bütünleşmemiz gerek” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Bugün yapılan final maçı, alt yapımız için önemli projelerin ilk adımı olacak”
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek ...
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına ...
Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 ...
ERÜ Tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ Tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ...
Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi
YEREL HABERLER Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi
Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek
Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
YEREL HABERLER Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle ...
Yıldızlar MEB Şampiyonası'na MELMEK sporcuları damga vurdu
YEREL HABERLER Yıldızlar MEB Şampiyonası'na MELMEK sporcuları damga ...
(Görüntülü) KAYSERİ Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ Faslı çift, bebek hayaliyle ...
Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret
Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinde
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinde
Erciyes'te çığ tatbikatı
YEREL HABERLER Erciyes'te çığ tatbikatı
“2019 Yılında İhracat Hedefimizi Yakaladık”
YEREL HABERLER “2019 Yılında İhracat Hedefimizi Yakaladık”
Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Büyükkılıç, "Rahmet ayları hayırlar getirsin"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Rahmet ayları hayırlar getirsin"
Kayseri’de dezavantajlı vatandaşlar için iş eğitimi protokolü imzalandı Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “İlk olarak engelli vatandaşlarımız faydalanacak” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Kurumlar olarak iş yükünü paylaşarak, daha büyük katkı sağlayacağız” Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan: “Daha kapsamlı projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Kayseri’de dezavantajlı vatandaşlar için iş eğitimi ...
Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası
YEREL HABERLER Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve ...
Erciyes’te çığ tatbikatı nefes kesti
YEREL HABERLER Erciyes’te çığ tatbikatı nefes kesti
Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a ...
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın, Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın, Regaip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X