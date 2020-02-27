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MELMEK Spor Merkezleri ile 30 kilo verdiler

İHA

Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK Spor Merkezlerine gelerek sağlıklı kilo veren Cansel Özdemir ve Elmas Çiftçi, spor antrenörleriyle birlikte yaptıkları zayıflama programıyla 5 ayda 30 kilo verdi. Sporla birlikte yürüttükleri beslenme programıyla sağlıklı bir şekilde zayıflayan genç kadınlar, salonun diğer üyelerine de örnek oldu.

MELMEK Spor Merkezleri ile 30 kilo verdiler

Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK Spor Merkezlerine gelerek sağlıklı kilo veren Cansel Özdemir ve Elmas Çiftçi, spor antrenörleriyle birlikte yaptıkları zayıflama programıyla 5 ayda 30 kilo verdi. Sporla birlikte yürüttükleri beslenme programıyla sağlıklı bir şekilde zayıflayan genç kadınlar, salonun diğer üyelerine de örnek oldu.
Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK kapsamında spor hizmeti ve diyetisyen danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Daha sağlıklı ve daha mutlu bireylerin artmasını hedefliyoruz. Daha dinamik ve daha bilinçli toplumlar oluşturmak istiyoruz. Toplum sağlığına büyük önem vererek, bu hizmetleri yerine getirme konusunda her zaman vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Belediyenin spor salonlarına gelerek sağlıklı zayıflayan Elmas Çiftçi, 120 kilodan 90 kiloya, 20 yaşındaki Cansel Özdemir ise 5 ayda 108 kilodan 75 kiloya düştü.
Kilo verdikten sonra hastalıklarının da geçmeye başladığını söyleyen Elmas Çiftçi, “20 yaşındayım. 120 kiloydum, şimdi 90 kiloya düştüm. 30 kilo verdim. İyi ki spora başladım. Keşke daha önce başlasaydım. Herkese tavsiye ediyorum. Kilo vermeye başladıkça hayatımda birçok şey değişti. Yürümem değişti en başta. Hastalıklarım azalmaya başladı. Her zaman azimli olmak gerekir. Ben benim gibi olan tüm bayanlara tavsiye ediyorum. Biran önce başlayın ve sağlığınız için zayıflayın. Hedefim 70 kilo olmak. Olana kadar da devam edeceğim” diye konuştu.
Kilo verdikten sonra daha özgüvenli ve mutlu olduğunu hayatının değiştiğini söyleyen Cansel Özdemir, “MELMEK spor salonuna başladıktan sonra hayatım değişti. 20 yaşındayım ben. 105 kiloydum, 5 ayda 75 kiloya düştüm. Bu halde yaşamaktan ve dışarı çıkmaktan çok utanıyordum. Hiç özgüvenim yoktu. Belediyemize bize bu imkânları sağladığı için teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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