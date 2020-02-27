Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

Çocuklar için Bakanlıktan "koruyucu aile" ve "psikososyal destek" talebi

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 42 AT 529 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada Mert K. (18) Burhan K.(22), Kürşat C. (21) ve Bertan A.(18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.