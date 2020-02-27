Ağaşe ailesinin acı günü

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GazeteciYazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.

GazeteciYazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin babası 80 yaşındaki Hayati Ağaşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağaşe'nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın mensupları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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