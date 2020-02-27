KADİGER Genel Başkanı Emine Erdem Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kadın Girişimciler Derneği(KADİGER) Genel Başkanı Emine Erdem ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç’a İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi hakkında bilgi verildi.

Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER) Başkanı Emine Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, KADİGER‘in öncülüğünde, Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile ortak yürüttükleri İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi’ni anlattı. Türkiye’de kadın girişimci derneği olan sekiz il olduğunu belirten Emine Erdem, projenin Ankara’da lansmanının yapıldığını ve Kayseri’de de kadın girişimcilerle buluşup, projeyi anlatacaklarını kaydetti.

Projenin detaylarını anlatan Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Koca ise Kayseri’ye geldiklerinde ulaşım için taksi kullandıklarını ve bindikleri taksinin şoförünün kadın olmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Koca, “Kayseri’yi severdim. Şimdi daha çok seviyorum” dedi.

Bu yorum üzerine Kayseri’nin bazı özelliklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Kayseri modern düşünceye sahip bir şehir. Çağdaştır, anlayışlıdır, değerlerini korur. Büyüklerine saygı duyar. Kayseri denilince akla gelen şeylerden birisi de yardımseverliktir. Kayseri’miz aynı zamanda Büyükşehirlerin konforunu taşıyan ama sıkıntısını en az yaşatan bir şehirdir” diye konuştu.

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