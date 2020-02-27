KADİGER Genel Başkanı Emine Erdem Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KADİGER Genel Başkanı Emine Erdem Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

İHA

Kadın Girişimciler Derneği(KADİGER) Genel Başkanı Emine Erdem ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç'a İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi hakkında bilgi verildi.

KADİGER Genel Başkanı Emine Erdem Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kadın Girişimciler Derneği(KADİGER) Genel Başkanı Emine Erdem ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç’a İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi hakkında bilgi verildi.
Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER) Başkanı Emine Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, KADİGER‘in öncülüğünde, Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile ortak yürüttükleri İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi’ni anlattı. Türkiye’de kadın girişimci derneği olan sekiz il olduğunu belirten Emine Erdem, projenin Ankara’da lansmanının yapıldığını ve Kayseri’de de kadın girişimcilerle buluşup, projeyi anlatacaklarını kaydetti.
Projenin detaylarını anlatan Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Koca ise Kayseri’ye geldiklerinde ulaşım için taksi kullandıklarını ve bindikleri taksinin şoförünün kadın olmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Koca, “Kayseri’yi severdim. Şimdi daha çok seviyorum” dedi.
Bu yorum üzerine Kayseri’nin bazı özelliklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Kayseri modern düşünceye sahip bir şehir. Çağdaştır, anlayışlıdır, değerlerini korur. Büyüklerine saygı duyar. Kayseri denilince akla gelen şeylerden birisi de yardımseverliktir. Kayseri’miz aynı zamanda Büyükşehirlerin konforunu taşıyan ama sıkıntısını en az yaşatan bir şehirdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı
Develi ilçesinde park halindeki araç kundaklandı
YEREL HABERLER Develi ilçesinde park halindeki araç kundaklandı
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına hız verdi
YEREL HABERLER Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına hız verdi
Kayserispor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
İnternet üzerinden sattığı ipleri göndermedi, 5 yıl hapis cezası yedi
YEREL HABERLER İnternet üzerinden sattığı ipleri göndermedi, 5 yıl ...
Ağaşe ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Ağaşe ailesinin acı günü
6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı
YEREL HABERLER 6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı
ERÜ’de 6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ERÜ’de 6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ...
Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı
İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis
YEREL HABERLER İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis
Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Elinizi Kayserispor'dan çekin"
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Elinizi ...
İkinci el eşyalar Kocasinan’da değerleniyor
YEREL HABERLER İkinci el eşyalar Kocasinan’da değerleniyor
AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu
YEREL HABERLER AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu
Başkan Yalçın: “Hocalı Katliamı’nı 28 yıldır aynı tazelikte hissediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Hocalı Katliamı’nı 28 yıldır aynı ...
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı
YEREL HABERLER Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bursiyer ...
Nuri Ürkündaş: “28 Şubat’ta Türkiye Demokrasisine büyük bir darbe vuruldu” “28 Şubat’ı planlayanlar, 15 Temmuz’da da yüzlerce insanın ölümüne sebep oldular” “Biz milli görüşçüler olarak kıyamete kadar burada olacağız fakat darbeciler hep zavallılar olarak kalacaklar”
YEREL HABERLER Nuri Ürkündaş: “28 Şubat’ta Türkiye Demokrasisine ...
AGÜ’de Pakistan Günü
YEREL HABERLER AGÜ’de Pakistan Günü
7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak
YEREL HABERLER 7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak
Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı
MELMEK Spor Merkezleri ile 30 kilo verdiler
YEREL HABERLER MELMEK Spor Merkezleri ile 30 kilo verdiler
Çelik, "Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri Karşılıksız Kalacaktır”
YEREL HABERLER Çelik, "Türkiye’de Tüm Darbe Girişimleri Karşılıksız ...
(Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım Sahipsiz, sokağa terk edilen ve güçten düşen kedilere 'Büyükşehir' merhameti
YEREL HABERLER (Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda ...
Berna Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek için, bütünleşmemiz gerek” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Bugün yapılan final maçı, alt yapımız için önemli projelerin ilk adımı olacak”
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X