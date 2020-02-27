Kayseri'de FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt içi iletişim kapsamında sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 1 muvazzaf astsubay, Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, firari olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-02-27 17:03:49
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-