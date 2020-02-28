Mete Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe maçları

Hes kablo KayserisporGöztepe maçını yönetecek olan hakem Mete Kalkavan, düdük çaldığı 309 maçta 72 kez kırmızı kart çıkarttı.
İlk kez Hes Kablo KayserisporGöztepe maçında düdük çalacak olan Mete Kalkavan, bugüne kadar 309 maç yönetti. Bu maçlarda 149 kez ev sahibi takım 82 kez deplasman takımı kazandı. 78 maç ise berabere bitti. 41 yaşındaki İstanbul Bölgesi hakemi, 1382 kez sarı kart çıkarırken 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. Mete Kalkavan, bugüne kadar en çok Beşiktaş maçı (27 kez) yönetti.
17 kez Kayserispor
Pazartesi günkü maçta düdük çalacak olan Mete Kalkavan bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor'un 17 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 4 galibiyet 5 beraberlik 8 yenilgi aldı. Mete Kalkavan, bu maçlarda Kayserispor'a 35 sarı kart 2 kırmızı kart gösterirken rakip takımlara ise 46 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Mete Kalkavan, son olarak Kayserispor'un geçen sezon deplasmanda 11 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor maçını yönetmişti. İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek. Mete Kalkavan’ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:
GençlerbirliğiKayserispor 10
Mersin İYKayserispor 12
KayserisporGençlerbirliği 23
ElazığsporKayserispor 04
BursasporKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 13
KayserisporFenerbahçe 01
KayserisporSivasspor 11
KayserisporGalatasaray 11
KayserisporFenerbahçe 41
KayserisporKasımpaşa 22
KayserisporOsmanlıspor 14
AkhisarsporKayserispor 02
AntalyasporKayserispor 21
KayserisporAkhisarspor 12
BursasporKayserispor 00
Y.MalatyasporKayserispor 11
6 kez Göztepe
41 yaşındaki hakem İzmir ekibinin 9 maçında düdük çaldı. Göztepe, bu maçlarda 6 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Mete Kalkavan, bu maçlarda Göztepe'ye 24 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 20 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi. Mete Kalkavan'ın yönettiği Göztepe maçları şunlar:
GöztepeElazığspor 10
GaziantepGöztepe 24
Y.MalatyaGöztepe 10
BursasporGöztepe 00
GöztepeSivasspor 10
GöztepeKonyaspor 32
GöztepeAntalyaspor 41
BursasporGöztepe 00
AnkaragücüGöztepe 13
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