İsmail Altunsaray konseri iptal

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Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip’ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada düzenlenmesi planlanan konserin iptal edildiği bildirilerek; "Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti’nin başı sağ olsun" denildi.

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