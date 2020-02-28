Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İdlib’de rejim unsurları tarafından alçakça yapılan hava saldırısı sonucu şehit edilen askerler için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “İdlib’den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Milletimizin başı sağolsun! Rabbim ordumuzu korusun.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi: “Kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet, Türk Milleti'ne ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu hain saldırıları yapan rejimi ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyorum. Devletimiz, hain saldırıya karşı anında misliyle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor. Rabbim inşallah bu topraklarda yaşayan Türk Milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Biliyoruz ki; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ İşte bu düsturla bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız; bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman, hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.