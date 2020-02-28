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Başkan Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu açıklamalara yer verdi:
"Dün Regaip Kandili gibi mübarek bir gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden her türlü terör örgütünün kökü kurutulacaktır. Tek yürek tek bilek olmamız gerekiyor. Bütünleşip, kenetlenmemiz gerekiyor. Bu kapsamda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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