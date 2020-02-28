Alpay Çelebi gün sayıyor

Hes Kablo Kayserispor'un genç stoperi Alpay Çelebi takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ligin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Alpay Çelebi yeniden forma giymek için gün sayıyor. Geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlatan Alpay, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.

Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.