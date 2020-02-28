Başkan Büyükkılıç, "Gün bir ve beraber olma günü"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 33 kahramanın şehit olması nedeniyle büyük bir acı içerisinde olduklarını ifade ederek, şehitlerimize rahmet gazilerimize şifa temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, bugünleri birlik beraberlik içerisinde dayanışmayla aşacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AyşeAhmet İnci Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı çıkışında İdlib’deki hain saldırıya değindi. Büyük bir acı içinde olduğumuzu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “33 yavrumuz, canımız, kahramanımız şehit oldu. Acımız büyük. Camilerde hatimler indirildi ve yapılan dualarla şehitlerimizi yad ettik. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

33 şehidimiz arasında Kayseri’nin Develi ilçesinden bir şehidimizin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Ailesine sabır diliyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Gün bir ve beraber olma günü. Acılarımızı paylaşma ve dayanışma günü. Cenabı Allah sabır versin” diye konuştu.

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