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Kayserispor'da kapılar kapandı

İHA

Hes Kablo Kayserispor, ligin 24.haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.

Kayserispor'da kapılar kapandı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 24.haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.
Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor 24.haftada oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor.
Kadir Has Tesislerinde Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yapılan pas, istasyon ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler Silviu Lung, İsmail Çipe, Eray İşcan ve Doğan Alemdar kaleci antrenörü Boban Bojkovic yönetiminde çalıştı. Sakatlığını atlatan Ömer Uzun ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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