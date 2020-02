KTO Başkanı Gülsoy, "Bu alçak saldırının sonucunu en kısa sürede göreceklerdir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bu alçak saldırıyı nefretle ve şiddetle lanetlediklerini belirten Başkan Gülsoy, yaptığı açıklama “Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarında gerçekleştirilen alçak saldırıda gelen acı haberler hepimizi derinden üzerek, ciğerimizi yaktı. “ dedi.

Kahraman askerimizin İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirdiğini belirten Başkan Gülsoy, “ Mübarek gecede bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa sürede görecektir. Haince yapılan bu saldırının bedeli kahraman ordumuz tarafından misliyle ödetilir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türk milletinin en yüce özellikle zor zamanda kenetlenmektir. Kayseri Ticaret Odası olarak sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. Vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir.”

Gülsoy, Bütün milletimizin devlet ve askerin etrafında kenetlendiğine işaret ederek, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Cenabı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.