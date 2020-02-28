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'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergi vagonu Kayseri'de

İHA

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin zarar verdiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinden yola çıkılarak yapılan tabloların bulunduğu 'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergisinin yer aldığı vagon Kayserili misafirlerini ağırlıyor.

'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergi vagonu Kayseri'de

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin zarar verdiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinden yola çıkılarak yapılan tabloların bulunduğu 'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergisinin yer aldığı vagon Kayserili misafirlerini ağırlıyor.
Ankara'dan yola çıkan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesince hazırlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin desteklediği sergi treni sabah saatlerinde Kayseri Tren Garı'na ulaştı. Vagon içerisinde sanatçıların işgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin zarar verdiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinden yola çıkarak yaptıkları 60 adet eser bulunuyor. Sergi hakkında bilgiler veren Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu; "Sergi vagonumuz Karabağ’da talan var, Hocalıda soykırım' konulu bir serginin vagonudur. Hikayemiz geçen yıl başladı. Hocalıya adalet arayışımızda her yıl üniversitemiz, fakültemiz, anabilim dalımız ve Türk sanatı öğrenci topluluğumuz ortak hareket ile bir sanat etkinliğinde bulunur. Geçen sefer Karabağ’da, Hocalıda işgal altındaki topraklarda yıkılmış ne kadar tarihi eserimiz var ise bunların içerisinde camiler, türbeler, mezar taşları, hanlar, saraylar aklınıza ne gelirse. Kültürel değerlerimize dikkat çekmek istedik. Bizi bu yola sevk eden şey, şehitlerimizin emaneti duygusuydu. Şehitlerimizin kaybını, o kayıplarından doğan boşluğu doldurmamız mümkün değil elbette. Onların acısı ile yaşamak ayrı bir şey. Bize her zaman hüzün verecek. Kalbimizin derinliklerinde hissedeceğiz. Bir şehidin emanetine sahip çıkmak nedir, Vatanın birliği, milletin birlik ve bütünlük içerisinde yaşaması dilimiz, inancımız, tarihi eserlerimiz. Biz adalet arayışı içerisinde olalım dedik. Suçlular yasalar önünde cezasını çekmeliydi. Hukuçular, tarihçiler, araştırmalarını bir şekilde yapıyorlardı. Ama sanatçılar ne yapmalıydı, ben de bir mektup ile sanatçı arkadaşlarımıza söyledim. 'Duygularınız ile bize bunu şekillendirmeye ve anlatmaya var mısınız' dedim. 60 eser ortaya çıktı. Türkiye’de, belki farklı coğrafyalardayız Azerbeycan'a göre ama aynı acıları yaşadık. Biz bu Ermeni zulmünün farklı coğrafyalarda da olsa aynı şekilde yaşamış bir milletin mensupları olarak dünyaya anlatalım, bu eserleri bir yolculuğa çıkaralım dedik. Yolculuğa çıkarırken düşündük ve kara tren olmasına karar verdik. Bunu Azerbaycan büyükelçimize sunduğumuzda olumlu karşıladı. Devlet Demir Yolları bize destek verdi" dedi.
Yolculuğa Ankara'da başladıklarını sözlerine ekleyen Çakmakoğlu; "Erzincan’a gidecek. Bir sonraki durağımız, Erzurum, Sarıkamış ve Kars. Soykırım nidaları ile saldırılara susmak bitti artık. Artık sanatçısı ile bilim insanı ile biz gerçekler ve belgeler ile varız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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