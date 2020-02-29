Baro Başkanı Cavit Dursun: “Aklın ve bilimin olmadığı coğrafyalar kana bulanıyor” “İşinin ehli olmayan diplomatlarla hiçbir şey yapılamaz” “Eğitim çalışmalarımızla daha bilgili ve eğitimli olarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız”

Kayseri Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile düzenlenen melek içi eğitim programında bu hafta ‘İş Hukukuna İlişkin Meslek İçi Eğitim’ semineri yapıldı. Seminer açılışında konuşan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “Aklın ve bilimin olmadığı coğrafyalar kana bulanıyor” dedi.

Düzenlenen seminere Kayseri Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun ve eğitim vermek üzere gelen Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Halit Advan ve baro avukatları katıldı. Bilgi olmazsa devlet ve millet olarak varlığın sürdüremeyeceğini söyleyen Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen, meslek içi eğitim seminerleri serisine bu hafta itibariyle de iş hukukuna ilişkin meslek içi seminerimizle devem ediyoruz. İdlib’deki hain saldırı sebebiyle hepimizin içi yanıyor. Vatan evlatları toprağa düşerken, bizlerin yasımızı tutmakla birlikte çok daha önemli görevlerimizin olduğunun farkına varmalıyız. Günümüz dünyasında bu coğrafyada hayatta kalmanın yolu bilimden, akıldan ve bilgiden geçmektedir. Bilginin en büyük güç olduğunu her zaman söylüyoruz. Bilgi olmazsa, adalet, emanet, liyakat ilkelerine uygun davranılmazsa, bu coğrafyada devlet ve millet olarak varlığımızı sürdüremeyiz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bizim düsturumuz bu olmalıdır. Bu ülkenin avukatları vatandaşların haklarını ve hukuklarını en iyi şekilde savunacaklar. Bu ülkenin hakimleri vicdanlarıyla ve bilgileriyle hukuku, davaları kararları en güzel şekilde inceleyerek karar verecekler. Bilim insanları da araştırma ve geliştirme yapacaklar” dedi.

Dursun, Ortadoğu’da bilimin önder olmadığı için kanlı bir coğrafya olduğunu söyleyerek, “Akıl ve bilimin önder olmadığı bir coğrafyada yaşayamayız. Bugün Ortadoğu’nun en büyük sorunu budur. Mezhepçi anlayışlar, bilgisizlik, cehalet ve liyakatsizlik bütün bir coğrafyayı kana buluyor. Diplomatlarımız bilgili ve liyakatli olmalı. Siyaset ve sadakat için değil, bilgi, bilim ve akılla işlerini yapmalılar. Askeri konular ehline bırakılmalı. Ehli olmayan, sonradan görme mantığı ile hiçbir şey yerine getirilemez. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. İnşallah bu topraklarda kadim devlet derin millet aklı galip gelir” ifadelerini kulandı. Meslek içi eğitim çalışmalarıyla azimlerini hep beraber göstereceklerini söyleyen Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bilgi en büyük güçtür, hazinedir düşüncesi ile, meslektaşlarımızı ve stajyerlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla Kayseri Baro Başkanlığı olarak, meslek içi eğitim seminerlerimizle, uluslararası çalışmalarımızla azmimizi hep beraber göstereceğiz. Biz bu yolda bizimle birlikte yürüyen Türkiye Barolar Birliği’ne, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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