Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ordumuzun yanındayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ordumuzun yanındayız

DHA


Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin, "İş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi.
TOBB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de düzenledikleri programa değinerek, "Esasında TOBB yönetimi olarak buraya gelmemizin nedeni, hem yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirmek, hem de kuruldaki arkadaşlarımıza, Kayseri´yi ve Kayseri´nin dinamiklerini tanıtmaktı. Bu ziyareti aylar öncesinden planlamıştık. Ancak Perşembe gecesi İdlib'de askerlerimize yönelik bu alçak saldırı gerçekleşti. Biz de Kayseri´deki etkinliklerimizi iptal ettik. Bugün sadece TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
'ACIMASIZ SALDIRININ SAHİPLERİ BEDELİNİ ÖDEYECEK'
Şehitler nedeniyle herkesin içinin yandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti bu acı günü asla unutmayacak. Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır" diye konuştu.
'İŞ DÜNYASI OLARAK ORDUMUZUN YANINDAYIZ'
Hisarcıklıoğlu, ülke olarak her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduklarını vurgulayarak, "Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de, birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, sabır ve dayanışma göstereceğiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2020-02-29 12:38:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit oğluna son kez asker selamı
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit oğluna ...
Evleri yanan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Evleri yanan aile yardım bekliyor
Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı
YEREL HABERLER Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı
Baro Başkanı Cavit Dursun: “Aklın ve bilimin olmadığı coğrafyalar kana bulanıyor” “İşinin ehli olmayan diplomatlarla hiçbir şey yapılamaz” “Eğitim çalışmalarımızla daha bilgili ve eğitimli olarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Cavit Dursun: “Aklın ve bilimin olmadığı ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız" "Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız"
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak, ...
Milli takım antrenörü Uğur Arı: "Olimpiyat oyunlarında başarılı olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Milli takım antrenörü Uğur Arı: "Olimpiyat ...
Kayserililerden İdlib'deki hain saldırıya tepki
YEREL HABERLER Kayserililerden İdlib'deki hain saldırıya tepki
15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ...
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici: “Vatansever sporcular ve idareciler sayesinde, milletimizin sırtı yere gelmeyecek” U15 Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici: ...
'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergi vagonu Kayseri'de
YEREL HABERLER 'Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım' sergi ...
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz: "Türk Milleti için gün; Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır"
YEREL HABERLER Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ...
KTO Başkanı Gülsoy, "Bu alçak saldırının sonucunu en kısa sürede göreceklerdir"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "Bu alçak saldırının sonucunu en ...
(Görüntülü) Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları ...
İdlib’te Mehmetçiklerimize Yapılan Saldırıya Üniversitemiz Senatosu’ndan Kınama
YEREL HABERLER İdlib’te Mehmetçiklerimize Yapılan Saldırıya ...
Kayserispor'da kapılar kapandı
YEREL HABERLER Kayserispor'da kapılar kapandı
Başkan Akay'a anlamlı ödül
YEREL HABERLER Başkan Akay'a anlamlı ödül
Ziya Alkurt çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Ziya Alkurt çalışmalara başladı
Başkan Büyükkılıç, "Gün bir ve beraber olma günü"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Gün bir ve beraber olma günü"
Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
Yahyalıspor galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Yahyalıspor galibiyete odaklandı
Alpay Çelebi gün sayıyor
YEREL HABERLER Alpay Çelebi gün sayıyor
Başkan Büyüksimitci, “Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci, “Şehitlerimizin Mekanı Cennet ...
Hüseyin Per: "Şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağladı"
YEREL HABERLER Hüseyin Per: "Şehitlerimizin acısı yüreğimizi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X