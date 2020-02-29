Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı

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Kayseri amatör küme maçlarında hain İdlib saldırısı protesto edildi.

Kayseri amatör küme maçlarında İdlib’de yaşanan hain saldırı protesto edilirken şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Kayseri U19 ligine ait Kayseri YolsporTalasgücü Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Yavuzspor maçları öncesinde amatör futbol camiası bir araya gelerek hain saldırıyı protesto etti. Seremoni esnasında Türk bayrakları açılarak protesto yapılırken, maç başlamadan önce de saygı duruşu gerçekleştirildi.

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