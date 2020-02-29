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Özel Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ eğitimi İç Hastalıkları Uzmanı Zahide Karaca: “Normal virüs, korona virüs ile karıştırılabilir”

İHA

Özel Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ eğitimi İç Hastalıkları Uzmanı Zahide Karaca: “Normal virüs, korona virüs ile karıştırılabilir”

Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zahide Karaca tarafından hastane personeline yönelik ‘Korona virüs’ eğitimi verildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve paniğe yol korona virüs için Özel Dünyam Hastanesi’nde eğitim semineri düzenlendi. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zahide Karaca, virüs ile ilgili hastane personeline bilgiler verdi.
Seminer hakkında konuşan Zahide Karaca, “Bugün burada hastane personelimize korona virüsü salgınıyla ilgili vaka geldiği zaman nasıl önlem alınması gerektiği, hastanın izolasyonunu ve personelin kendini nasıl koruyacağına dair bilgiler vereceğiz. Olası bir vakada üst solunum yolu bulgularıyla ya da ağır alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan herhangi birisinde son 14 gün içerisinde Çin’den veya şuan hali hazırda virüsün yayılmış olduğu ülkelerden gelen, kesin tanı almış insanlarla temasını değerlendirmek gerekiyor. Vakanın başka bir patojen izole edilip edilmemesi önemli değil. Dışarıdan gelişi ve kesin vaka ile teması örnek alınması kesinlikle gerektiriyor. Bu kişiden numune alınması ve kişinin izole edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Karaca, “Normal virüs, korona virüs ile karıştırılabilir. Arasındaki tek fark olası yada kesin vaka ile temasıdır. Hastanın öyküsü bu yüzden çok önemli. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile acile gelen herkeste bu dönemde mutlaka yurt dışı hikayesi ve şüpheli kişiler ile teması sorgulanmalıdır. Aksi ispatlanana kadar hasta mutlaka kesin vakaymış tarzında personel kendisini ve ortamdaki diğer insanları korumaya almalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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