Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu

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Kayseri OSB Atletikspor, Birinci Amatör Küme B Grubunda 20192020 futbol sezonu şampiyonu oldu.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubu 22. hafta karşılaşmasında rakibi Gültepespor 21 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon olarak adını Süper Amatör Küme’de yazdırdı. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi Gültepespor’u Hüseyin Can Taş ve Erman Deveci’nin golleri ile mağlup eden OSB Atletikspor maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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