Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Botaşspor: 67 - Bellona Kayseri: 61

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Her iki takım salona başsağlığı mesajı içerek pankart ile çıktı. Başa baş geçen maçta galip gelen taraf 6771'lik skor ile Botaşspor oldu.
Salon: Ankara Etlik
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk
Botaş: Melis Gülcan (19), Frida Eldebrink (17), Kuanitra Hollingsworth (11), Büşra Akbaş (10), Farhiya Abdi (3), Ariana Moorer (3), Marina Baş (4)
Bellona Kayseri: Ayşegül Günay Aladağ (4), Kennedy Burke (16), Kaela Davis (24), Luca Ivankovic (6), Kübra Siyahdemir, Manolya Kurtulmuş (9), Nazlı Gökdemir (2), Gülse Uğur
1.Periyot: 1919,
Devre: 3831
3.Periyot: 5547
Maç Sonu: 6761
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