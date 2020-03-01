U15 Greko-Romen Şampiyonasına Kayseri Damgası

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Üç gündür büyük heyecana sahne olan U15 GrekoRomen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonunda kıran kırana mücadelelerin yapıldığı şampiyona bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonaya Kayseri damgasını vurarak 150 puanla şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve illeri tebrik ederek, başarılar diledi. Diğer illerden gelen kafilelerin sağ salim illerine dönmeleri temennisinde bulundu.

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