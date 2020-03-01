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Melikgazi'de büyük ölçekli ve çok amaçlı şehitler parkı yapılacak

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde 30 bin metrekarelik alanda kurulacak parkta, şehitler anıtı ve Türk bayrağı olacak." dedi.

Melikgazi'de büyük ölçekli ve çok amaçlı şehitler parkı yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde 30 bin metrekarelik alanda kurulacak parkta, şehitler anıtı ve Türk bayrağı olacak." dedi.
Bir ve beraber olduğumuz, kardeşçe dayanışma içerisinde yaşadığımız sürece Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemizde 30 bin metrekarelik alanda Şehitler Parkı yapmaya karar verdik. Şu anda projelendirme çalışmaları devam ediyor. Asri mezarlık yolu üzerinden Hacılar yoluna dönüşteki sağ tarafta kalan büyük alanda yapılacak park ile şehitlere verilen önem ve onlara olan vefamız bir bakıma yerine getirilmiş olacaktır. Bu park içerisinde şehitler anıtı ve büyük Türk bayrağı yer alacaktır. Bunun için üniversitelerimizin güzel sanatlar, mimarlık ve peyzaj mimarlığı fakültelerindeki akademisyenlerle iş birliği halinde projemizi hazırlayıp uygulayacağız. Park içerisinde çocuk oyun alanları, kamelyalar ve spor alanları yer alacaktır." dedi.
1071 yılında Türklere açılan Anadolu kapısının sağlam bir perçini olacak olan ve 2023 hedefleri ile 2071 yılına emin adımlarla ilerleyen milletin bir ifadesi olacak bu parkın çok anlamlı olacağını kaydeden Başkan Dr. Palancıoğlu, Türkiye'nin bağımsızlığı için hayatını feda eden şehitleri her zaman rahmet ve saygı ile anacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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