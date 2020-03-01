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Habertürk
Yastayız

Goller şehitlere, selamlar askere

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas ve Tomarza'nın köylerinin katılımıyla düzenlenen iki ayrı futbol turnuvasının final maçlarını izledi. ÖrenciksporÇömlekçispor maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Yalçın, YazyurdusporTomarzaspor maçının devre arasında da plaket takdimi yaptı.

Goller şehitlere, selamlar askere

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas ve Tomarza’nın köylerinin katılımıyla düzenlenen iki ayrı futbol turnuvasının final maçlarını izledi. ÖrenciksporÇömlekçispor maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Yalçın, YazyurdusporTomarzaspor maçının devre arasında da plaket takdimi yaptı.
İlk olarak ÖrencikÇömlekçi arasında Örencik’te oynanan Barış Pınarı Dostluk Turnuvası’nın final maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Yalçın, muhtarlar Şaban Yılmaz ve Nurettin Bulut’un yanı sıra mahalle sakinleri ve yöneticilerle birlikte maçın ilk yarısını izledi. Maç öncesi sahaya girerek futbolcularla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yalçın’a Örencik Mahalle Muhtarı Nurettin Bulut tarafından turnuvaya katkılarından dolayı bir plaket verildi. Başkan Yalçın burada ayrıca turnuvaya katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara da plaketlerini verdi.
Başkan Yalçın daha sonra Kepez’e geçerek YazyurdusporTomarzaspor arasında oynanan Şehit Faik Doğan Futbol Turnuvası’nın final maçını izledi. Maçın devre arasında Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı tarafından kendisine takdim edilen teşekkür plaketini alan Başkan Yalçın, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ile birlikte turnuvaya katkıda bulunanlara plaketlerini verdi.
ANLAMLI TURNUVALAR, ANLAMLI GÜNDE FİNAL MAÇI
Düzenlenen turnuvalarla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok anlamlı iki turnuva düzenlendiğine dikkat çekerek, “Futbolcu kardeşlerimizin, taraftarların ve organizasyonu düzenleyenlerin, milli birlik ve beraberliğin temsili olan bu maçlarda sergiledikleri yaklaşımdan çok duygulandım ve onurlandım. Bunlar birer dostluk maçı, kardeşlik maçı, birlik ve beraberliği pekiştirme maçı. Her iki turnuvanın da isimleri gerçekten çok anlamlı. Birisi ‘Barış Pınarı’ diğeri ise ‘Şehit Faik Doğan.’ Final maçlarının tam da böylesine ihtiyaç duyduğumuz günlere denk gelmesi çok anlamlı oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Kazasız belasız maçlar diliyorum, hepsini şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.
Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı da katılımlarından ve desteklerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Katkılarınızdan dolayı ayrıca çok teşekkür ederim.” diye konuştu.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde düzenlenen turnuvanın dostluk ve kardeşliğin pekişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
ŞEHİTLER UNUTULMADI, MAÇLAR ASKER SELAMI İLE BAŞLADI
Her iki turnuvaya katılan takımların da maç öncesi verdikleri hatıra fotoğraflarında asker selamı vermeleri dikkat çekti. Atılan golleri de şehitlere armağan eden futbolcuların ve onları izleyen taraftarların ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ şeklindeki tezahüratları büyük alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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