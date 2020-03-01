Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 12.kez karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper lig tarihinde 11 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti.
Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor'un İzmir'de Göztepe'ye karşı galibiyeti yok. Göztepe'nin de Kayseri'de galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 40 kazanmıştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe Kayseri'de 6. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kayseri'de oynanan 5 maçta 3 kez Kayserispor kazanırken 2 maç da berabere bitti. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 21 kazanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 GöztepeKayserispor 40
2018/2019 KayserisporGöztepe 21
2018/2019 GöztepeKayserispor 20
2017/2018 GöztepeKayserispor 11
2017/2018 KayserisporGöztepe 10
1979/1980 KayserisporGöztepe 32
1979/1980 GöztepeKayserispor 11
1974/1975 KayserisporGöztepe 11
1974/1975 GöztepeKayserispor 10
1973/1974 GöztepeKayserispor 10
1973/1974 KayserisporGöztepe 00
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